Offenbar wurde so ein Stafford, nur mit dunklem Fell, in Wolmirstedt misshandelt.

Wolmirstedt. - Warum jault dieser Hund so herzzerreißend? Das beobachtete eine Zeugin von ihrem Balkon aus. In der Wolmirstedter Bahnhofstraße sah sie am Montagabend gegen 19.30 Uhr, wie ein Mann seinen Hund misshandelte. In den sozialen Medien heißt es, solche Misshandlungen wurden bereits mehrfach beobachtet.