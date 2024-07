Die Stadtverwaltung von Burg zieht die Reißleine und erlässt ein Ausschankverbot für Alkohol in der Innenstadt. Außerdem sind Polizei und Ordnungsamt auf Streife unterwegs.

So laufen in Burg Ausschankverbot für Alkohol und Streifen von Polizei und Ordnungsamt im Sommer ab

Überbleibsel vom Party-Wochenende finden sich zu Wochenbeginn regelmäßig in der Innenstadt von Burg an. Anwohner ärgern sich über nicht entsorgten Müll.

Burg - Gewalt, Ruhestörungen, Drohungen. Die Palette an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in der Schartauer Straße in Burg (Jerichower Land) hat einiges zu bieten. Daher ist ein Ausschankverbot für Alkohol erlassen worden.