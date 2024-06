Anwohner in der Burger Innenstadt haben die Nase voll. Ständig muss die Polizei in der Schartauer Straße oder am Rolandplatz anrücken, weil nachts gefeiert, getrunken und gegrölt wird. Nun reagiert die Stadt.

Saufgelage in der Innenstadt

Flasche leer - kein seltenes Bild in der Burger Innenstadt.

Burg. - Die Sonne ist untergegangen und los geht die Partystimmung in der Burge Innenstadt: Das ist kein seltenes Bild in der Schartauer Strae sowie am Magdalenenplatz und Rolandplatz. Immer öfter musste zuletzt die Polizei anrücken und das Saufgelage beenden. Nun gibt es Konsequenzen.

Die Stadt Burg will aufgrund zahlreicher Beschwerden von Anwohnern und Ladeninhabern gegen Lärmbelästigung und Sachbeschädigungen vorgehen.

Deshalb hat die Stadt per Allgemeinverfügung den Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr in der Innenstadt verboten. Die Anordnung gilt vorerst bis 31. Oktober 2024 und gilt an allen Wochentagen von 22 bis 6 Uhr.

Anwohner in Burger Innenstadt genervt

Zur Begründung erklärte die Stadt, dass zuletzt vermehrt Beschwerden von Anwohnern und ansässigen Gewerbetreibenden in der Innenstadt über Ruhestörungen, Sachbeschädigungen sowie Verunreinigungen in den Bereichen rund um die Schartauer Straße sowie den Magdalenen- und Rolandplatz eingingen. „Als eine Hauptursache für die nächtlichen Störungen wird gesteigerter Alkoholkonsum angesehen“, wie in der Mitteilung der Stadt steht.

Sollten Gaststätten-Gewerbetreibende gegen die Verfügung verstoßen, droht ein Zwangsgeld von 1.000 Euro.