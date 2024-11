Burg. - Nach dem Kreistag folgt jetzt auch der Stadtrat. So soll die ehrenamtlich kommunale Tätigkeit finanziell neu geregelt werden. Mit anderen Worten: Stadträte, Ortsräte, Mitglieder der Feuerwehren, aber auch der Stadtjäger oder Leiter der Clausewitz-Erinnerungsstätte erhalten mehr Geld. Das sei keine Erfindung der Stadt, sondern eine Anlehnung an die so genannte Kommunalentschädigungsverordnung des Landes, die im Juli in Kraft getreten ist, so der zuständige Fachbereichsleiter Jens Vogler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.