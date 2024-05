So will Möser mit Windrädern Geld verdienen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möser/Schermen - In den kommenden Tagen wird in der Gemeinde Möser weiter an der Haushaltsplanung für dieses Jahr gearbeitet. Nach den ersten Runden in den Ortschaftsräten sowie in den Ausschüssen des Gemeinderates zeichnet sich ab, dass es noch einge Änderungen an dem Zahlenwerk geben wird.