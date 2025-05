Die Brücke am Petriförder ist gefallen. Am Freitagvormittag standen nur noch die Pfeiler. Am Sonntagmorgen (18. Mai) soll der Verkehr über das Schleinufer wieder fließen.

Kommt eine neue Fußgängerbrücke am Schleinufer in Magdeburg?

Die Fußgängerbrücke am Petriförder ist gefallen. Am Freitagvormittag, 16. Mai, standen nur noch die tragenden Säulen.

Magdeburg. - Sie wurde schon im Dezember 2024 gesperrt. Nun ist die 130 Meter lange und 1974 erbaute Fußgängerbrücke am Petriförder endgültig Geschichte. Sie fiel in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai. Am Freitagvormittag lag sie großteils schon in Schutt uns Asche. Die Frage ist: Kommt eine neue Brücke?