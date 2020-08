Mit einem bunten Rahmenprogramm lockten die Geschäftstreibenden in die Burger Innenstadt.

Burg l Zum Mitternachts-Shopping luden die Geschäftsleute in der Burger Innenstadt am Freitagabend. Nicht nur die Angebote in den Läden waren vielen ein Besuch zwischen Markt und Kaufhaus Boulevard wert. Zahlreiche Händler hatten ihre Geschäfte auch ganz besonders herausgeputzt.

Doch vor allem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm machte den Freitagabend zu einem ganz besonderen Erlebnis. Vom Burger Trommler über Musiker und einen Leierkastenmann bis hin zu Stelzenläuferin Ambrosia van Serpens und anderen Akteuren der Artistik-Gruppe "CiTaThé" waren nicht nur Schnäppchenjäger unterwegs. Die stießen außerdem auf ein reichhaltiges kulinarisches Angebot.