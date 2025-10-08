Kita, Jugendclub, Kultur und Sportvereine, das werden beim nächsten Gemeinderat in Biederitz die Knackpunkte sein. Doch es geht um deutlich mehr.

Biederitz. - Den Räten der Gemeinde Biederitz steht in der nächsten Sitzung, am 9. Oktober, ein Drahtseilakt par excellence bevor. Bereits das erste beschlossene Sparkonzept konnte die Kommunalaufsicht nicht überzeugen. Nun bleibt die Frage, ist das Gremium in der zweiten Runde zu mehr Einschnitten bereit? Schon jetzt steht fest, in dieser Sitzung wird es keinen Gewinner, aber ganz sicher Verlierer geben.