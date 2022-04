Sparkasse MagdebBurg organisiert Spendenaktion für benvivo

Burg - Wo über Jahre gähnende Leere herrschte, ist längst Leben eingezogen. Im Gebäude am Markt 1 in Burg sind Jung und Alt vereint. Während in der mittleren Etage gebastelt und damit der Herbst begrüßt wird, geht es weiter oben sportlich zu. Die freie Seniorensportgruppe hält sich unter Leitung von Helmut Ahlfänger fit. Boccia ist angesagt. Das fördert Koordination und Bewegung und macht vor allem in der Gruppe jede Menge Spaß, wie Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und Norbert Dierkes, Vorstand der Sparkasse MagdeBurg, bei einigen Würfen unter Beweis stellen. Schnell sind beide mitten im Spiel und unterhalten sich nebenbei mit den agilen Senioren. „Mich beeindruckt, mit wie viel Aktivitäten benvivo seit Jahresbeginn von sich reden macht und dass Kinder und Erwachsene den Weg hierher finden“, sagt Dierkes. Das Prinzip der guten Nachbarschaft mitten im Zentrum der Stadt zahle sich aus und werde täglich angenommen. Überhaupt sei es in der Nach-Corona-Zeit wichtig, dass die Menschen wieder mehr Möglichkeiten finden, zueinander zu finden, sich auszutauschen und gemeinsamen Hobbys zu frönen. Deshalb unterstützt die Sparkasse benvivo mit ihrer ersten so genannten Crowdfunding-Aktion im Landkreis und will somit für eine breite Unterstützung werben. Die Plattform 99 Funken (99funken.de/benvivo) solle Menschen animieren, sich zu beteiligen. Denn bei benvivo gibt es auf fünf Etagen noch jede Menge zu tun, damit auch in Zukunft vielfältige Aktionen durchgeführt werden können. Zuvor stehen insbesondere Maler-, Sanitär- und Elektroarbeiten sowie der Kauf von Kreativ- und Spielmaterialien auf dem Plan, begründet Geschäftsführerin Silke Kirchhof. „Deshalb hoffen wir, dass sich in der Schlussphase noch möglichst viele Menschen daran beteiligen, denn jede Summe zählt“, sagt Dierkes. „Und benvivo steht in der Kreisstadt für offene Angebote zum Mitmachen und Mitgestalten“, betont Stark.