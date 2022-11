Sparkasse mit mobilem Service in Möser

Ein mobiler Geldautomat der Sparkasse MagdeBurg versorgt die Möseraner zurzeit testweise mit Bargeld. Hintergrund ist die nach einer Explosion geschlossene Filiale in der Thälmannstraße.

Weil die Filiale noch geschlossen ist, steht zeitweise am Bürgerzentrum Möser ein mobiler Geldautomat zur Verfügung.

Möser - Der mobile Geldautomat, der jetzt übergangsweise in Möser steht, ist eine Leihgabe der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld. Und er bleibt nicht der einzige Service, den die Sparkasse MagdeBurg in der Ortschaft anbieten wird, solange die Filiale in der Thälmannstraße geschlossen bleiben muss.