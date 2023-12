Möser - Aufgrund eines technischen Defektes am mobilen Geldautomaten der Sparkasse in Möser, steht dieser vom heutigen Mittwoch, 6. Dezember, bis zum Mittwoch, 13. Dezember, nicht zur Verfügung. Das teilt Mathias Geraldy, Sprecher der Sparkasse Magdeburg, mit. „Die Dauer der Reparaturarbeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar“, kommentiert er.

Was bisher geschah: Senioren wollen vor Sparkasse demonstrieren - Bank weist Kritik von sich

Ende Juli 2022 war die Sparkassenfiliale in der Thälmannstraße in Möser bei einer Explosion schwer beschädigt worden. Seither ist sie geschlossen. Seitdem hofft die Seniorenvertretung Möser auf die Wiedereröffnung einer Sparkassen-Filiale - vorzugsweise wieder in der Thälmannstraße. Der mobile Geldautomat der Sparkasse sollte derweil als Interimslösung dienen.

Sparkasse könnte 2024 wieder eine Filiale öffnen

Unterstützung vom Kreistag erhoffte sich Lutz Baumgarten von der Seniorenvertretung Möser bei seiner jüngsten Anfrage. Was denn die Kreistagsmitglieder dafür tun würden, damit es in Möser wieder eine Filiale der Sparkasse gibt, wollte er wissen. Da konnte Landrat Steffen Burchhardt (SPD) schnell weiterhelfen. Als Mitglied des Aufsichtsrates habe er einen sehr guten Einblick in die Dinge. Und das Gremium habe gerade erst getagt. „Die Konzeption für eine kleine Filiale in Möser läuft“, sagte er.

Lutz Baumgarten (links) wollte wissen, wie der Kreistag das Anliegen der Seniorenvertretung unterstützt. Foto: Thomas Pusch

Die Gemeinde habe sich sehr dafür eingesetzt, dass es die Sparkasse wieder vor Ort gebe und die habe sich wiederum ganz klar dazu bekannt, den Standort Möser zu erhalten. Nun werde ein sechsstelliger Betrag in die Hand genommen, und er sei optimistisch, dass die neue Filiale im kommenden Jahr eröffnen werde.

Bank-Vorstand will Möser besuchen

Die Sparkasse MagdeBurg hatte bereits vor der Sitzung des Kreistages der Senioren-Vertretung der Gemeinde Möser ein Gesprächsangebot gemacht. Das hatte Lutz Baumgarten, Mitglied der Seniorenvertretung, der Volksstimme in einem Telefongespräch mitgeteilt.

Auf Nachfrage bei der Sparkasse MagdeBurg bestätigt das auch die Pressesprecherin des Unternehmens, Ines Sommer. Am Mittwochnachmittag, 13. Dezember, wolle man sich in Möser treffen, sagt Sommer. Um den Ort und weitere Gesprächsteilnehmer bemühe sich die Seniorenvertretung, heißt es weiter.