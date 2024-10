An der gesperrten Kreuzung kann man weiterhin nicht abbiegen - Körbelitz ist damit weiterhin so gut wie abgeschnitten.

Sperrung der Körbelitzer Kreuzung an der B1 verlängert sich

Körbelitz - Die Sperrung der Körbelitzer Kreuzung wegen der Bauarbeiten an der Bundesstraße 1 soll sich um eine Woche verlängern. Diese Information hatte gestern die Polizei erhalten. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahn in dieser Woche abgeschlossen werden.

Aktuell muss der Bereich sehr weiträumig umfahren werden, da es keine in der Nähe verlaufenden Straßen gibt, die den Verkehr komplett aufnehmen könnten, so die Behörden.

Seit zwei Wochen gesperrt

Am 23. September begann der Bauabschnitt der Sanierung der B1 zwischen Gerwisch und der Körbelitzer Kreuzung, womit Körbelitz offiziell nur noch über Wörmlitz zu erreichen ist.

Die Sanierung der B 1 auf freier Strecke auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern schließt direkt in Gerwisch an den 4. Bauabschnitt des grundhaften Ausbaus der Ortsdurchfahrt an. Die beiden Bauvorhaben treffen auf Höhe der Tankstelle aufeinander.