Die Sperrung an der Landesstraße L55 in Loburg ist abgeblasen. Die angekündigte Bauarbeiten wurden verschoben. Das Ministerium hat sich zu den Gründen und dem neuen Zeitplan geäußert.

Landesstraße 55 in Loburg: Deshalb werden Bauarbeiten jetzt verschoben

Eigentlich sollten in der Zeit vom 5. bis 9. August Reparaturarbeiten an der Fahrbahn der L 55 durchgeführt werden. Doch nun hat sich der Zeitplan geändert.

Loburg. Irgendwie stehen Baumaßnahmen an der innerörtlichen Landesstraße 55 in Loburg unter keinem guten Stern. Erst dauerte der Brückenneubau über die Ehle an der Straße Münchentor deutlich länger als geplant, und nun gibt es schon wieder Verzug.