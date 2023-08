Eine Stimmung wie bei Woodstock bot das vierte „Spirit-Festival“ auf den Loburger Festwiesen. In der Szene bekannte Bands wie „Die Skeptiker“ oder „Oxo 86“ zogen rund 5000 Besucher an.

Loburg - Ausverkauft war am zurückliegenden Wochenende die mittlerweile vierte Ausgabe des Festivals, das im August Fans verschiedener Punkrock-Stilrichtungen in die Pampa im Jerichower Land lockt. Die verfügbaren 5000 Tickets für das diesjährige „Spirit from the Street“-Festival gingen überwiegend schon im Vorverkauf über die digitale Ladentheke.