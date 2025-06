h5dUF22QSh7zZ1dozf4Yq12b6b3

An diesem Wochenende gab es gleich mehrere Einbrüche in Geschäfte in Magdeburg. In der Nacht zum Samstag, 28. Juni, wurde gegen 5 Uhr in einen Baumarkt in der Salbker Chaussee eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unter Einsatz eines Gegenstandes gewaltsam Zutritt zu dem Markt, wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilt. Dort entwendeten die Täter schließlich zwei E-Bikes aus dem Verkaufsraum und entfernten sich anschließend. Weitere Informationen zur Schadenssumme sind derzeit nicht bekannt.

Spuren wurden am Tatort in Magdeburg gesichert

Am Einsatzort sicherte die Polizei Spuren und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt Hinweise zum Tatgeschehen telefonisch unter 0391/546 32 95 oder per E-Revier unter www.polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier online entgegen.