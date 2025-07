Am neunten August erwartet der Tennisverein in Biederitz prominenten Besuch. Gäste können sich auf Autogramme, Showmatches und vieles mehr freuen.

Biederitz. Wer in den Ausläufern des Sommers noch an seinem Slice, der Rückhand oder gar am Serve and Volley-Spiel feilen möchte, konnte sich zuletzt eine Scheibe bei den Tennis-Weltstars wie Novak Djokovic oder Aryna Sabalenka abschneiden. Denn die Hochkaräter lieferten sich auf dem heiligen Rasen von Wimbledon pfeilschnelle Ballwechsel, Herzschlagpartien und Emotionsfeuerwerke.

Das alles unter den Augen der Royalbox, bei Sonnenhuttemperaturen und Erdbeeren mit Schlagsahne. Mindestens ähnliche Ambitionen verfolgt der Tennisclub in Biederitz, der am 9. August das „Sommer-Event 2025“ begeht. Unter dem Motto „Ohne Breitensport – kein Leistungssport“ startet die Veranstaltung ab zehn Uhr in Biederitz. Den Aufakt prägt dabei das Duell mit dem TC Rotehorn.

Nach den ersten schweißtreibenden Partien erwartet die Besucher ab 14 Uhr wohl eines der Höhepunkte des sportlichen Tages: Lokale Prominente aus etlichen Sportarten werden für ein „Meet and Greet“ bereitstehen – darunter Geschäftsführer des SC Magdeburg(SCM) Mar-Henrik Schmedt, Björn Bach (SCM Bundesstützpunktleiter Kanu, Tamilo Bach (SCM Kanu)und Handballschiedsrichter Robert Schulze.

Dem schließen sich Vize-Europa- sowie Weltmeisterin im Judo Anna Monta olek, Wasserballerin Petra Olek sowie SV Eiche-Rollstuhlrugby-Spieler Jens Sauerbier, Bodybuilding-Weltmeister Dirk Fleischer und Rugby-Rekordmeisterin Victoria Linden an.

Ebenfalls ab 14 Uhr findet eine Kinder-Olympiade sowie Beachvolleyball statt, bei denen auch die Gäste und Besucher zum sportlichen Zug kommen. Mit auf der Anlage des Tennisclubs läuft das „ShowMatch“ der Landesmeister vom TC Magdeburg.

Dem vollgepackten Nachmittag folgt ab 18 Uhr die Siegerehrung des Biederitzer Tennisclubs. Hinzukommt die Gewinnausgabe der stattfinden Tombola – bei der der Hauptgewinn mit zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des SCM daherkommen.

Die Veranstalter laden ein, einen besonderen Tag zu verbringen – mit kulinarischen Angeboten, Musik, Zeit für Sport, Begegnung und Austausch – gepaart mit den Gewinnen der Tombola. Kulinarisch können sich Besucher auf Kuchen und Kaffee, knackige Bratwürste vom Grill sowie auf runterkühlendes Eis freuen.

Alles garniert mit stimmungsvoller DJ-Musik, erfrischenden Getränken für Groß und Klein sowie der bereits angekündigten Tombola.

Ein Thema wird dabei auch das sogenannte Zukunftsprojekt spielen. Weil die Gemeinde das Vereinsgelände aus finanziellen Gründen veräußern muss, setzt sich der 1994 gegründete Club dafür ein, das Gelände langfristig für Kinder, Jugendliche sowie Familien und Sportbegeisterten zu sichern.

Mehr dazu folgt am 9. August auf der Tennisanlage an der Radrennbahn in Biederitz.