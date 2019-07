Europameisterin Janin March hat Hortkinder in Gommern bei einer Sport-Olympiade gefordert. Sie konnte dabei einiges vermitteln.

Gommern l So hohen Besuch hat man nicht aller Tage. Am Montag Morgen war eine echte Leichtathletik-Europameisterin im Hort Weinbergstrolche zu Gast: Janin March, die 2010 mit der 4-mal-400-Meter-Staffel nach Disqualifikation der russischen Läuferinnen wegen Dopings den Europameistertitel gewann.

Sie war gekommen, um mit den Kindern eine kleine Hort-Olympiade durchzuführen. Vier Disziplinen waren zu absolvieren: Hochspringen, Weitspringen, Slalomlaufen und Zielwerfen. Alles kindgerecht abgewandelt. „Nicht ganz klassisch, dass automatisch die, die gut werfen oder springen können, gewinnen, sondern, dass auch etwas Geschicklichkeit und Koordination abverlangt wird“, erklärt die ehemalige Leistungssportlerin, die jetzt bei der Bundespolizei in Magdeburg beschäftigt ist.

Mit Europameisterin befreundet

Über ihre jetzige Tätigkeit kam auch der Kontakt zum Hort zustande. „Lian, ein Kind bei uns im Hort, hat in unserem Kinderparlament vorgeschlagen, sie mal einzuladen, denn Janin March ist eine Freundin und Arbeitskollegin seiner Mutter“, erzählt Birgit Skowronek, Erzieherin bei den Strolchen.

Bilder Lian beim Dreisprung. Es war seine Idee, die Europameisterin einzuladen. Foto: Thomas Schäfer



Unter den Augen von Janin March gaben die Kinder alles. Foto: Thomas Schäfer



Mit der Idee lag Lian goldrichtig. Er und die anderen knapp 60 Weinbergstrolche konnten sich am Montag Vormittag im Sportforum so richtig verausgaben. Natürlich versuchte jeder, der oder die Beste zu sein. Aber von Anfang an hat Janin March mit Unterstützung der Erzieher darauf geachtet, dass vor allem Fairness und Teamgeist im Vordergrund stehen. Und so feuerten sich die Kinder lautstark an und klatschten eifrig, wenn jemand sich richtig anstrengte.

Spaß am Sport ist das Wichtigste

„Ganz toll, wie sich Janin March und Frau Hesse, Lians Mutter, auf den heutigen Tag vorbereitet haben. Sie haben für jedes Kind Startnummern angefertigt, haben gefragt, ob wir Alters-Gruppen einteilen wollen oder nach Klassen - wirklich ganz rührig“, freut sich Birgit Skowronek.

„Das Wichtigste ist, dass die Kinder sich bewegen und Spaß haben und ich ihnen ein bisschen das vermitteln kann, was ich selber im Sport erlebt habe und genießen durfte“, erklärt Janin March ihr Engagement für die kleinen Sportler. „Ich bin mit Sport groß geworden und habe unglaublich viele, tolle Erfahrungen gemacht und bin überzeugt davon, dass Sport immer für Körper und Geist gut ist. Das möchte ich weiter geben. Ich möchte, dass sie merken, dass man nicht immer nur vor der Playstation sitzen muss - das sind Erfahrungen, die kann man nicht digital machen.“

Medaille für jeden

Unter den Augen von Janin March gaben die Kinder alles. Und am Ende konnten jeder Weinbergstrolch stolz eine kleine Medaille um seinen Hals hängen, überreicht von einer echten Europameisterin.