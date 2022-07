Stadt Burg stellt mobile Toiletten am Bahnhofsvorplatz auf

Die Stadt Burg hat jetzt am Bahnhofsvorplatz zwei mobile Toiletten aufgestellt. Zum Jahresende soll an gleicher Stelle eine moderne WC-Automatikanlage installiert werden.

Diese mobilen Toiletten stehen vorübergehend am Burger Bahnhofsvorplatz neben dem Goethepark.

Burg - Ein für knapp drei Millionen Euro neu gebauter Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), der allerdings über keine Toilettenanlage verfügt. Dieser Fakt sorgte in den vergangenen Wochen nach der offiziellen Einweihung des Busbahnhofes durch den ehemaligen Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) für erhebliche Kritik und Lesermeinungen in der Volksstimme. Immerhin würden auch viele Ältere den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen. Frank Endert von der AfD/Endert-Fraktion hatte auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bau- und Ordnungsausschusses wiederholt bemängelt, dass Einwohner und Gäste der Stadt nicht verstehen würden, weshalb am Busbahnhof kein „stilles Örtchen“ vorhanden sei. „Ständig wird danach gefragt“, sagte er.