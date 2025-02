Gommerns Radwege, so wie der über die alte Kleinbahnbrücke der Ehle in Dannigkow, sollen mit dem „Radeln nach Zahlen“ attraktiver für Touristen gemacht werden.

Gommern. - Dass Gommerns Stadtkasse ein dickes Minus aufweist, ist kein Geheimnis. Voraussichtlich, so die bisherigen Berechnungen, kommen in diesem Jahr noch 836.500 Euro hinzu, was in Summe ein Defizit von rund 3,4 Millionen Euro bedeutet.