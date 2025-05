Stadt will Kita-Gebühren anheben: So viel könnte der Platz künftig in Möckern kosten

Möckern. - Immer weniger Kinder kommen in der Einheitsgemeinde Möckern zur Welt. Trotzdem steigen die Kosten in den Betreuungseinrichtungen der Stadt drastisch. Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, die Gebühren anzupassen. Eltern müssten dann tiefer in die Tasche greifen. Der Kulturausschuss hat die neuen Satzungen jetzt zur Diskussion in den Ortschaften und Elterngremien freigegeben.