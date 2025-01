Möser. - Weil im Jerichower Land keine Abfallkalender mehr an die Haushalte verschickt werden, hängt die Gemeindeverwaltung Möser in allen Schaukästen eine Übersicht der Abfuhrtermine aus. Das kündigte die Gemeinde auf ihrer Internetseite an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.