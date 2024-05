Schadhafte Stellen auf der Seedorfer Straße in Gerwisch sind abgesperrt worden. Ohne Stopps lässt sich die Straße nicht mehr passieren.

Gerwisch. - Stockender Verkehr ist auf der Seedorfer Straße in Gerwisch keine Seltenheit mehr. Am Dienstagmittag wurden die Baken aufgestellt, die die bereits schadhaften Stellen in der Fahrbahn vor weiteren Schäden schützen sollen. Das hat zur Folge, dass sich abschnittsweise keine zwei Fahrzeuge mehr begegnen können, sondern Vorfahrt gewährt werden muss. Zuvor war die Geschwindigkeit bereits auf 20 Stundenkilometer heruntergesetzt worden.