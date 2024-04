In Gerwisch ist die B 1 zwecks Sanierung vollgesperrt. An Tempo 20 auf der holprigen Umfahrung halten sich zu wenige Kraftfahrer. Welche neuen Lösungen sind denkbar?

Gerwisch. - Wochentags sind bis zu 4100 Fahrzeuge auf der Seedorfer Straße in Gerwisch unterwegs, selbst am vergangenen Sonnabend und Sonntag sind es jeweils noch 3100 und 2200 Fahrzeuge gewesen. Die aktuellen Ergebnisse des in der Straße installierten Messgerätes stellte die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) zur Verfügung. Für die Anwohner der unsanierten Seedorfer Straße und des Hofkabelwegs fühlt sich der Fahrzeugstrom an, „als ob niemand die offizielle Umleitung nutzt“. Das brachten ein Dutzend Betroffene am Dienstagvormittag bei der Baustellen-Sprechstunde im Ortschaftsbüro zum Ausdruck.