Steht der Fielmann-Umzug in der Burger Innenstadt vor dem Aus?

Möglicherweise bleibt Fielmann in Burg in der bisherigen Filiale.

Burg. - Das Kaufhaus „Boulevard 2“ in der Burger Fußgängerzone hat geschlossen, Orhan Yilmaz aus Grevenbroich hat das Haus gekauft und will es nun für einen neuen Mieter herrichten. Vor einem Monat hat er angekündigt, das werde zu „70, 80 Prozent“ Fielmann sein. Doch nun scheint die Zukunft der Immobilie in der Burger Innenstadt wieder völlig offen.