Eine Entscheidung zum Ende der Amtsperiode, die es in sich hat: Möckerns Stadträte beschließen deutlich höhere Friedhofsgebühren. Grabstellen und die Nutzung von Trauerhallen werden also massiv teurer.

Sterben wird teurer: Friedhofsgebühren in Möckern verdreifachen sich

Möckerns stellvertretender Stadtbürgermeister Bernhard Ruth (re.) dankte allen Ortsbürgermeistern und Stadtratsmitgliedern für das geleistete Ehrenamt in den zurückliegenden fünf Jahren.

Möckern. - Das Ende vor Augen hatten die Mitglieder des Stadtrates von Möckern bei ihrer Sitzung am Donnerstag in gleich doppelter Hinsicht. Galt es doch, in der voraussichtlich letzten Sitzung der Amtsperiode nach fünf Jahren eine Bilanz zu ziehen – vorher aber noch die Gebührenanhebung für Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen und die Nutzung der Trauerhallen zu beschließen.