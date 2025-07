Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am zweiten Juli-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 11. bis 13. Juli ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 11.7. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Für den 13.7. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang sorgt für Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt ist frei.

Insel der Jugend: Die "Reise zum Mittelpunkt der 80er" beginnt am 11.7. um 20 Uhr als Open-Air auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Ebenfalls um 20 Uhr beginnt am 12.7. unter freiem Himmel "Wildest Dreams" von Taylor Swift.

Montego Beachclub: Eine Schlagerparty ist für den 11.7. ab 20 Uhr im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 geplant. An diesem wie am 12.7. ab 20 Uhr zum "Saturday Beach" legt DJ BenDMA auf.

Kiste: Medimeisterschaften Magdeburg und DJones feiern mit den Besuchern der Kiste auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44 im Haus 31a die Semesterabschlussparty. Beginn ist um 22 Uhr.

Boys’n’Beats: "Drink Me One More Time" mit Hits der 2000er beginnt am 11.7. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. DJ Nicki legt am 12.7. ab 23 Uhr EDM, Mainstream und ein wenig Techno auf.

Down Town Club: "Yolo die 2010er Party" wird am 11.7. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 mit Florence gefeiert. "All in the Mix" ist für den 12.7. ab 23 Uhr mit DJ Vendetta und DJ Ucrown vorgemerkt.

Prinzzclub: "Spicy" wird es mit DJ Sicstyle am 11.7. ab 23 Uhr mit Hip-Hop, R'n'B, Afro und Amapiano im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Am 12.7. Für "Latin Vibes" sorgt DJ Hoff am 13.7. ab 23 Uhr.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 12.7. um 18 Uhr. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "Modular Live Night" mit Surco, ALXDPO, T.A.G. sowie Vamp Acid und KimboxN4U7 geplant.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 12.7. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

MAW: "Zwischen Stahl, Staub und Stille" ist die Nacht am 12.7. ab 22 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 65 bis 91 im Haus 142a überschrieben. Auf dem einen Floor legen Limoncello b2b Marre, CRS, Son!ca, Kostja b2b Joga sowie Niraya, auf dem anderen Phloxo, Red Sunday, Unterkracher b2b Fine, Lukas Er sowie Afos auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Für den 13.7. steht ab 14 Uhr wieder ein Sonntagsbumms an.