Die Polizei in Burg hat am Sonntagmorgen telefonische Probleme. Symbolfoto: Anja Guse

Das Polizeirevier in Burg ist aufgrund einer technischen Störung am Sonntagmorgen telefonisch nicht erreichbar.

Burg (vs) l Aufgrund einer technischen Störung im Polizeirevier Jerichower Land ist die Dienststelle in Burg am Sonntagmorgen telefonisch nicht zu errreichen. Das teilt die Polizei mit. In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, den Polizeinotruf unter der 110 oder das Revier in Genthin über 03933/9550 zu kontaktieren. Personell besetzt, ist das Revier in Burg dennoch.

Der Fehler sei seit dem frühen Sonntagmorgen bekannt und es werde mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet, heißt es weiter.