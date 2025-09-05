Zoff über Bestattung in Biederitz Streit um All-inclusive-Grab: „Wenn Sie mir das Wort abschneiden, können wir es lassen“
Die neue Bestattung für die Gemeinde Biederitz erhitzt in Gerwisch die Gemüter. Beim jüngsten Ortschaftsrat eskalierte nun die Debatte.
05.09.2025, 07:03
Gerwisch. - Bislang stieß die Idee einer neuen Bestattung in der Gemeinde Biederitz auf fruchtbaren Boden. Die Ortschaftsräte Gübs, Königsborn, Biederitz sowie Woltersdorf signalisierten mehrheitlich grünes Licht - wenn auch teils unter Skepsis. Doch in Gerwisch flogen nun die Fetzen.