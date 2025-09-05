Die neue Bestattung für die Gemeinde Biederitz erhitzt in Gerwisch die Gemüter. Beim jüngsten Ortschaftsrat eskalierte nun die Debatte.

Streit um All-inclusive-Grab: „Wenn Sie mir das Wort abschneiden, können wir es lassen“

Der Streit um die neue Bestattung auf dem Friedhof in Biederitz eskalierte zuletzt im Ortschaftsrat Gerwisch.

Gerwisch. - Bislang stieß die Idee einer neuen Bestattung in der Gemeinde Biederitz auf fruchtbaren Boden. Die Ortschaftsräte Gübs, Königsborn, Biederitz sowie Woltersdorf signalisierten mehrheitlich grünes Licht - wenn auch teils unter Skepsis. Doch in Gerwisch flogen nun die Fetzen.