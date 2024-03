Sie leisten in ihrer Freizeit wichtige Arbeit und setzen sich zu jeder Tageszeit für ihre Mitmenschen ein. Wie wichtig die Feuerwehr ist, zeigt sich in Gommern (Jerichower Land).

Stundenlohn und Haushalt: Warum die Feuerwehr in Gommern unbezahlbar ist

So wie beim Großbrandeinsatz im November 2023 ist die Freiwillige Feuerwehr Gommern zu jeder Tageszeit einsatzbereit.

Gommern - Jahreshauptversammlungen der freiwilligen Feuerwehren sind unterhaltungstechnisch nicht unbedingt Grimme-Preis verdächtig, aber wichtig. Wichtig, um das vergangene Jahr Revue passieren zulassen und auf künftige Aufgaben und Pläne vorauszuschauen. Das zeigt sich in Gommern (Jerichower Land). Hier gibt es beachtliche Rechnungen.

Das Jahr 2023 brachte insgesamt 60 Einsätze mit sich, zu denen die aktiven Mitglieder vom Einsatzdienst ausrückten. Das umfasste 11 Kleinbrände, 4 Mittelbrände, einen Großbrand und sieben ausgelöste Brandmeldeanlagen. Hinzu kamen 30 technische Hilfeleistungen: 9 bei Wasser- und Sturmschäden, 13 Türöffnungen, 6 Beseitigungen von Ölspuren, eine Hilfe für einen Notarzteinsatz und einen Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall. Dazu kamen noch 7 Einsätze für den ABC-Fachdienst.

Fast 100.000 Euro gearbeitet

Um auf all diese Einsätze vorbereitet zu sein, sind Ausbildungsstunden und Weiterbildungen unerlässlich. Insgesamt erbrachten die 51 aktiven Feuerwehrleute der Gommeraner Wehr 3.814 Ausbildungs- und Arbeitsstunden und 1.063 Einsatzstunden. In Summe sind das 4.877 Stunden, die sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich für die Sicherheit der Einwohners Gommern auf sich genommen haben.

Zu diesen Zahlen machte Ortswehrleiter Steven Vonend eine kleine Rechnung auf: „Wenn man niedrige 20 Euro pro Stunde ansetzt, habt Ihr zu einem Gegenwert von 97.547 Euro Leistungen erbracht, die die Stadt nicht zu zahlen hat.“

Bürgermeister Jens Hünerbein, selbst Feuerwehrmann, entgegnete: „Diese Rechnung, was kostet Feuerwehr, können wir uns eigentlich sparen, denn: Feuerwehr ist unbezahlbar. Man kann dieses Ehrenamt nicht in Geld aufwiegen. Daher ein herzliches Dankeschön seitens unserer Stadt Gommern.“ 2023 ging es bei der Verwaltung auch um eine Anhebung der Gelder für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.

Zum größten Einsatz der Umweltfeuerwehr kam es für mehrerer Tage ab dem 29. August 2023 auf der Autobahn 2. Diese Ereignisse und der Einsatz der Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in Gommern aufgearbeitet. Foto: Feuerwehr

„In weiser Voraussicht hat der Stadtrat am 21. Februar mit großer Mehrheit den Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet. Nur eine Fraktion hat mehrheitlich dagegen gestimmt“, verkündete Hünerbein. Zwar nannte er sie nicht explizit, doch die von ihm erwähnte Fraktion war die AfD.

Im von Hünerbein angesprochenen Haushalt sind enorme Summen für die Feuerwehren eingeplant. „Ich habe mal alles zusammen gezählt, was unter der Rubrik ,Feuerwehr’ läuft. Es hat ein Volumen von 1.257.000 Euro - eine ordentliche Hausnummer.“ Er verwies darauf, dass das gut angelegtes kommunales Geld für die Sicherheit der Bewohner ist und zeigt, dass die Arbeit der Feuerwehren vom Stadtrat auf diese Weise wertgeschätzt wird.

Lob und Anerkennung folgten durch einige auch unerwartete, hohe Auszeichnungen.