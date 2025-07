3 Hektar große Flächen Hier kann man jetzt selbst Heidelbeeren pflücken: Saison an der B1 in Hohenseeden eröffnet

Nach dem Ende der Spargel-Saison dreht sich in Hohenseeden nun alles um die Heidelbeere. Seit Montag kann auf den Feldern an der B1 selbst gepflückt werden. Was das Kilo kostet und was in diesem Jahr neu ist.