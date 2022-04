Arbeitspensum eines Gerätewartes Stundenzahl in Diskussion: Mit Danny Kramper hat Stadt Gommern seit Jahresbeginn einen hauptamtlichen Gerätewart

Seit Jahresbeginn gibt es mit Danny Kramper einen hauptamtlichen Gerätewart in der Einheitsgemeinde Gommern. Seine Arbeitszeit in diesem Bereich ist auf zehn Stunden in der Woche begrenzt. Ob das ausreicht oder nicht, wurde im Ordnungs- und Sozialausschuss diskutiert.