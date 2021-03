Stress, Ängste und die Unsicherheit, wie es weitergeht – die Lockdown-Maßnahmen belasten die Menschen. Therapeutin Sarah Müller hilft.

Burg l Eltern hatten auch schon vor der Pandemie eine Menge um die Ohren. Arbeit, Haushalt, eigene Bedürfnisse und die Erziehung der Kinder fordern viel Zeit und Energie. Seit rund einem Jahr sind weitere Belastungen dazu gekommen. Sorgen um die wirtschaftliche Existenz, wenn der Job bedroht ist, aber eben auch die Betreuung und Beschulung von Kindern. Das bringt Familien an die Grenze der Belastbarkeit. „Hinzu kommt die Unsicherheit, wie sich die Zukunft gestalten wird. Alle wünschen sich vieles zurück, wie es vorher war“, schildert Sarah Müller. Ob und wann das möglich sein wird, kann aber niemand voraussehen.



Sarah Müller ist systemische Therapeutin, die vorwiegend für Familien aus dem Jerichower Land zuständig ist. Die systemische Therapie beschäftigt sich nicht nur mit einer Einzelperson, sondern bezieht auch das soziale Umfeld und die aktuelle Lebenssituation mit ein. Diese Form von Beratung soll dazu führen, dass Menschen Zugang zu eigenen Kompetenzen und Kraftressourcen bekommen, die durch problematisch empfundene Situationen nicht verwendet werden können. „Mit meiner Arbeit mache ich mich letztendlich im besten Falle für meine Klienten am Ende überflüssig“, erklärt sie.



Soziales Umfeld und Lebenssituation im Fokus der Therapie

Sarah Müller lebt in Güsen und bietet seit Anfang Februar Beratungen für den Landkreis an. Die hat in Magdeburg Bildungswissenschaften studiert, eine zusätzliche Ausbildung zur systemischen Therapeutin gemacht und ergänzt ihr Repertoire durch ein Psychologie-Studium. Den großen Vorteil ihrer Arbeit sieht sie darin, dass die Beratungen für jedermann zugänglich sind, ohne dass beispielsweise eine Bescheinigung von der Krankenkasse vorliegt oder eine Diagnose über eine psychische Erkrankung benötigt wird. „Viele Menschen haben ja gar keine psychische Erkrankung im eigentlichen Sinne, sie haben nur so viele Stressoren in ihrem Leben, die zu einer so großen Belastung werden, dass die Kraftressourcen aufgebraucht sind“, erklärt sie. Sie ist sich aber auch bewusst, dass eine private Beratung eine finanzielle Belastung werden kann, gerade in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind. „Da finden wir auf jeden Fall eine individuelle Lösung, ich bin mir der besonderen Umstände dieser Situation bewusst. Am Finanziellen wird es auf jeden Fall nicht scheitern.“



Existenzängste seien gerade ein zentrales Problem in Familien, berichtet sie. „Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus.“ Zudem müssten Familien gerade oft einen neuen Umgang mit Gefühlen wie Existenzangst lernen. „Das sind Gefühle, die nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern umtreiben. Viele müssen gerade neue Prioritäten setzen und auch Strategien entwickeln. Die gewohnten Strategien aus unserem Alltag funktionieren oft nicht mehr, weil uns durch den Lockdown Zugänge verwehrt werden, was beispielsweise sämtliche Freizeitangebote angeht.“ Familien können deswegen auch nicht auf Unterstützer-Netzwerke zurückgreifen, was sie sehr belastet. Eine besondere zusätzliche Aufgabe sei das Homeschooling.



„Eltern haben jetzt die auferlegte Verantwortung, die Verpflichtung Schule zu Hause zu übernehmen und dieser nachzukommen.“ Zusammen mit den übrigen täglichen Verpflichtungen würde ein enormer Druck entstehen. In unserer Gesellschaft haben viele Menschen ein hohes Pflichtbewusstsein gegenüber Arbeitgeber, Kollegen oder auch der Familie. „Wenn wir das alles mit den bestehenden persönlichen Ressourcen bewerkstelligen wollen, wird es schwer, denn eigentlich brauchen wir die Ressourcen gerade vermehrt zu Hause, weil wir die Bedürfnisse der Kinder gerade mehr beachten müssen.“



Kinder brauchen sicheres Umfeld

Diese seien auch nach Altersstufe unterschiedlich. Zusätzlich ist es schwer, dann der Familie an sich Zeit einzuräumen. „Kinder brauchen einfach ein Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen können, sie haben derzeit Tausend Ängste, Fragen und Nöte. Sie können plötzlich ihre Freunde nicht mehr sehen und Kita oder Schule nicht mehr besuchen“, berichtet sie.



In ihrer täglichen Beratungsarbeit erlebt sie unterschiedliche Familienmodelle. „Es gibt ja auch Familien, bei denen die Eltern getrennt leben. Neben den Belastungen, die beispielsweise das Pendeln zwischen den Elternteilen mit sich bringt, kommen jetzt noch die zusätzlichen Ängste durch die Pandemie hinzu. Da ist es wichtig zu schauen, wer die Kinder auffängt und mit ihnen im Gespräch ist.“



Kinder brauchen leichter Zugang zu Kitas und Schulen

Sorgenvoll betrachtet sie auch Familien, die schon vor der Pandemie in schwierigen Situationen steckten, die eventuell das Kindeswohl gefährden. „Hier müssten die Kinder leichter Zugang zu Kitas und Schulen haben.“ Sie befürchtet, dass die häusliche körperliche und psychische Gewalt enorm zugenommen hat. „Ich denke, das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Natürlich gibt es Beratungsstellen, aber die haben auch nur begrenzte Kapazitäten. Und diese sind schon unter normalen Umständen fast ausgelastet.“