Gommern - Die Versammlungsstätte am Volkshaus ist am Montagnachmittag rappelvoll mit Kindern, ihren Eltern, Großeltern und Freunden besetzt gewesen. Es war das große Finale des Lesesommers XXL. Was die Gommeraner Mädchen und Jungen dabei abgeliefert haben, das gab es noch nie. „So viele wie heute waren wir wirklich noch nie. Das ist der Wahnsinn“, begrüßte Beate Masiowski die vielen, vielen Kinder in der Versammlungsstätte. Sie ist die Leiterin von Gommerns Stadtbibliothek und strahlte über das ganze Gesicht.

Geschenke und Zertifikate als Ansporn

Seit 2011 beteiligt sich Gommern am Lesesommer XXL. Dabei geht es darum, dass Jungen und Mädchen in den Sommerferien zum Lesen angeregt werden. Lesen sie mindestens zwei Bücher, erhalten sie ein offizielles Zertifikat. Da viele Schulen mit den Bibliotheken kooperieren, erhalten die Schüler beim Vorzeigen ihres Zertifikates eine Note 1.

Zusätzlich gibt es kleine Geschenke, Bücher für die größten Bücherwürmer und auch Gutscheine. Also genügend Ansporn, die Sommerferien nicht nur zum Reisen und baden gehen zu nutzen, sondern sich auch das eine oder andere Buch zu Gemüte zu führen.

Und das haben die Gommeraner Kinder und Jugendlichen gemacht. Mehr als je zuvor. „Die bisher meisten Teilnehmer hatten wir 2017“, erinnert sich Beate Masiowski. „Angemeldet hatten sich damals 59, 40 von ihnen haben es geschafft, mindestens zwei Bücher zu lesen und haben dann das Zertifikat erhalten.“

„In diesem Jahr haben sich 86 Kinder für den Lesesommer angemeldet. 60 von ihnen erhalten heute ihre Zertifikate – das ist absoluter Rekord“, verkündete Beate Masiowski unter großem Beifall.

Über 10.000 Medien stehen zur Verfügung

Und sie warb: „Ich würde mich freuen, wenn ihr auch außerhalb der Sommerferien noch mehr lesen würdet – denn Bücher sind Schokolade für die Seele. Sie machen nicht dick, man muss sich nach dem Lesen nicht die Zähne putzen, sie sind leise und man kann sie überall mit hinnehmen. Bücher haben aber auch einen Nachteil. Selbst das dickste Buch, hat eine letzte Seite und man braucht wieder ein neues.“ Doch dafür gibt es Abhilfe: In der Stadtbibliothek gibt es über 10.000 Medien – genug Bücher für mehrere Lesejahre XXL.

Ehe es zur Preisverleihung kam, ließ es sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein wie in jedem Jahr nicht nehmen, den Kindern vorzulesen. In diesem Jahr waren es zwei Kapitel des Buches „Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy“. Äußerst passend dreht es sich dabei um den Lesemuffel Tim, der von seinen Eltern in der Bibliothek angemeldet wird. Das Schlimmste und der größte Schrecken daran: Knolle Murphy, die Bibliothekarin. Sie hasst Kinder.

Die Lesung sorgte für viel Spaß und Lachen, insbesondere Jens Hünerbeins anschließende Frage, ob Beate Masiowski auch der Schrecken der Gommeraner Bibliothek ist – was doch tatsächlich einige Kinder lauthals lachend und nicht ernst gemeint mit Ja beantworteten.

Bücherwürmer in Gommern

Doch dann endlich die Preisverleihung. 39 Jungen und Mädchen hatten insgesamt zwei Bücher über den Sommer gelesen und erhielten ihre Auszeichnungen. Danach konnten sich zehn Kinder, die insgesamt drei Bücher gelesen hatten, ihre Preise von der Bühne abholen.

Starke vier Bücher wurden von sechs Jungen und Mädchen gelesen. Doch es gab da noch einige, die sich als richtige Bücherwürmer herausgestellt hatten.

Bestwert: Romy Schäfer hat in den Sommerferien zehn Bücher mit insgesamt 1704 Seiten gelesen. Das ist rekordverdächtig. Foto: Thomas Schäfer

Matilda Herfen hatte fünf Bücher gelesen. Sechs Bücher mit insgesamt 1424 Seite hat Tamara Hahn verschlungen, acht Bücher mit 1130 Seiten Ole Rusche.

„Den Vogel abgeschossen“ haben aber Alyna Tetzlaff mit neun Büchern zu 1461 Seiten und Romy Schäfer mit sage und schreibe zehn Büchern mit insgesamt 1704 Seiten.

Jens Hünerbein zollte allen Teilnehmern seinen Respekt und hofft, dass im kommenden Jahr abermals der Rekord gebrochen werden könnte.