Am Wochenende sind die ersten Schnelltests über den Ladentisch gegangen. Nun sollen Apotheken, Supermarkt- und Drogerieketten folgen.

Burg/Genthin l Sicherheit in 15 Minuten, das versprechen die Corona-Selbsttests, die am vergangenen Wochenende erstmals in den Handel kamen und innerhalb weniger Stunden auch schon wieder ausverkauft waren. Und der Nachschub lässt auf sich warten, wie eine Umfrage der Volksstimme am Montag ergab.



Preis wird bei etwa zehn Euro liegen

„Wir haben schon bestellt, aber noch überhaupt keine Idee, wann die Lieferung kommt“, sagte Diana Rose von der Burger Roland-Apotheke. Während Masken derzeit ausreichend zu bekommen sind, handelt es sich bei den Tests offenbar um Mangelware. Es gebe auch Kunden, die wissen wollen, ob sie sich nicht auch in der Apotheke testen lassen können. In der Tat sei in Erwägung gezogen worden, die Apotheken in die Schnelltests einzubeziehen. Das hält sie allerdings für wenig praktikabel. Allein schon personell sei das schwer umzusetzen.



Das sieht auch Ulrike Rasch, Inhaberin der Einhorn-Apotheke in Genthin, so. „Man müsste auch einen separaten Raum haben, und die Testpersonen sollen auch nicht durch die Apothekenräumlichkeiten geführt werden“, erklärte sie. Somit sei auch noch ein separater Eingang notwendig. Auf der Internetseite der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, die unter www.ak-sa.de zu finden ist, sollen die Apotheken, die als Teststellen teilnehmen, aufgelistet werden. „Bislang steht da aber nur eine“, sagte Ulrike Rasch. Tests habe sie ebenfalls schon bestellt, warte aber noch auf die Lieferung, für die es noch keinen Zeitpunkt gibt.



Bisher kein Lieferzeitpunkt

Ebenso sieht es auch in den Apotheken Neue Flora und Süd in Burg aus. Überall sind die Bestellungen bereits herausgegangen, aber einen Lieferzeitpunkt gibt es noch nicht, teilweise ist nicht einmal bekannt, wieviel die Tests kosten werden.



Etwa sieben bis zehn Euro, so schätzt Kerstin Becker von der Genthiner Sonnen-Apotheke. Anders als in den Discountern würden in den Apotheken einzelne Tests verkauft, die auch einer anderen Prüfung unterzogen worden seien als die Multipacks. Wann aber sie in den Verkauf kommen, das kann auch sie nicht sagen. „Dabei habe ich schon vor zwei Wochen bestellt, als der Ansturm noch nicht so groß gewesen ist“, sagte sie. Der Großhändler habe signalisiert, es könnte bis zum 17. März dauern.



Ein ähnliches Zeitfenster gab es auch von den Burger Rewe-Märkten, die ebenfalls in den Verkauf von Corona-Schnelltests einsteigen wollen. „Die Tests sollen ab Mitte nächster Woche nach und nach bei uns eintreffen, wieviel sie kosten sollen, können wir leider noch nicht sagen“, so Daniel Bunzeck auf Anfrage der Volksstimme.



Noch kein Plan für Schnelltests

Verzögerungen gibt es nicht nur bei den Selbsttests im Handel. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im vergangenen Monat angekündigt, dass es für alle einmal wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest, vorgenommen von medizinischem Personal, geben werde. Der Zeitplan ließ sich nicht halten. Aktuell sollen diese Tests seit dem gestrigen Monat vorgenommen werden, doch auch das wurde nicht so umgesetzt wie angekündigt.



Bei m Land setzt man unterdessen auf die Struktur an Arztpraxen und Fieberzentren, in denen bisher schon Corona-Testungen durchgeführt werden, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne. „Darauf werden wir aufbauen“, erklärte die SPD-Politikerin in einer Pressemitteilung.



Netz der Ärzte für Corona-Testungen enger stricken

Aktuell würden zudem Gespräche mit Sachsen-Anhalts Apothekerinnen und Apothekern, mit der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt und dem Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt geführt. Apotheken könnten den Service nach der Bundesverordnung anbieten und hätten ein breites Netz im Land, sagte Grimm-Benne.



Sie setze sehr darauf, dass hier schnell Angebote geschaffen werden könnten. Zudem sei man auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch, wie das Netz der Ärzte, die Corona-Testungen anbieten, noch enger gestrickt werden kann.



Die Ministerin verwies darauf, dass die neuen Corona-Regeln keine Pflicht vorsehen, ein negatives Testergebnis vorzulegen, wenn eine Fahrstunde oder ein Besuch bei der Kosmetikerin ansteht: „Auch wenn die Testverordnung jetzt da ist: Wir können einen Test-Nachweis erst fordern, wenn die Strukturen sicher stehen“.