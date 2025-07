Teuerste Gemeinde im Kreis: So viel kostet ein Haus in Möser

Möser. - Mit der Familie aufs Dorf ins Grüne ziehen, in der Nähe zwei Autobahnauffahrten, nur ein kurzer Weg nach Magdeburg oder in die Kreisstadt Burg, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken – die Ortschaften der Gemeinde Möser haben viel zu bieten. Dass alles macht Ein- und Zweifamilienhäuser in der Gemeinde attraktiv, aber auch teuer, wie aus einem Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt hervorgeht.