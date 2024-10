Auch Gäste der Stadt sind enttäuscht Toiletten-Frust in Burg: Wie Vandalismus und aufwendige Reparaturen für Ärger sorgen

Sie sind immer wieder Ziel von Vandalismus in Burg: die öffentliche Toilette in der Schartauer Straße und die neuen Anlagen in den Parks. Ein Teufelskreis für die Stadt.