Viele gute Neuigkeiten Turbulentes und auch positives Jahr 2021 geht in Gemeinde Möser zu Ende

Das Jahr 2021 hatte es in der Gemeinde Möser in sich. Für viel Ärger sorgte die Baustelle an der Ortsdurchfahrt Lostau. Doch es gab auch jede Menge gute Neuigkeiten.