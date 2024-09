Der Elberadweg ist seit Mitte der Woche in Hohenwarthe überflutet. Der tiefliegende Abschnitt wird dabei von der Gemeinde gesperrt. Es gibt dafür eine alternative Route durch den Ort am Hochufer entlang. Wann der Weg unten an der Elbe wieder befahrbar sein wird, hängt davon ab, wie lange sich das Hochwasser hält.

In der Regel muss der Weg dann aber noch von allerhand Dingen gesäubert werden, die das Wasser bei jedem Hochwasser mit sich führt. Bereits jetzt zeigt sich bei steigendem Pegel, dass die Elbe jede Menge Treibholz aktuell im Wasser hat.

Zwischen Gerwisch und Lostau ist die Elbe schon über die Ufer getreten. Foto: Manuela Langner

Die hohes Wasser führende Elbe drückt so sehr auf die Ehle, dass sich die Fließrichtung umgedreht hat. Foto: Manuela Langner

Gut lässt sich das Schauspiel regelmäßig von der Trogbrücke beobachten, die die Elbe überquert. Von hier gibt es einen herrlichen Blick auf das Elbtal, den Elbort und die nahe Autobahn. Auch hier gibt es neben dem Mittellandkanal einen wunderschönen Radweg, der gern von vielen Menschen aus der Region und auch von Besuchern aus anderen Landesteilen der Bundesrepublik besucht wird.