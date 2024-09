Der Möckeraner Stadtrat traf bei seiner jüngsten Sitzung eine umstrittene Entscheidung: Sollen Feuerwehr-Standorte kostspielig saniert oder stattdessen in Primär- und Sekundärstandorte eingeteilt werden?

Umstrittene Entscheidung: Werden in Möckern bald Feuerwehr-Standorte geschlossen?

Feuerwehrleute kündigen Rücktritt an

Über 50 Feuerwehrleute verfolgten die Stadtratssitzung am Donnerstag, in der es um die Risikoanalyse ging.

Möckern - Der Stadtrat von Möckern hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend, 26. September, die lange diskutierte und in einigen Ortsfeuerwehren umstrittene Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung auf den Weg gebracht.