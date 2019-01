Vorfahrt an der Abfahrt von der Autobahn 2 nicht beachtet

Lostau (vs) l Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße 52: Auf der Kreuzung von L 52 und der Autobahnabfahrt Lostau hat es am späten Montagvormittag gekracht. Ein Lkw und ein Pkw waren zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizei hatte einer der Beteiligten die Vorfahrt nicht beachtet. Die Landesstraße und die Abfahrt von der Autobahn 2 waren nach dem Unfall für eine gute Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. Insgesamt ist es am Montagmorgen vermehrt zu Unfällen gekommen. Grund waren nach Auskunft der Polizei glatte Fahrbahnen aufgrund der Witterungsverhältnisse.