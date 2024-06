Unwetter schlägt im Jerichower Land zu Mit Video: Windhose erfasst Familie in Lostau - 41-Jährige von Baum am Kopf getroffen

Dramatische Szenen am Donnerstagabend in Lostau nahe Magdeburg: Eine 41-jährige Frau und ihr achtjähriger Sohn wurden von einer Windhose erfasst. Ein Baum erwischte die Frau am Kopf. So haben Mutter und Sohn die dramatischen Minuten im Wald erlebt.