Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land beklagt Vandalismus in Bussen - auch in Schulbussen. In Gommern übt die Polizei mit Kindern das richtige Verhalten.

Gommern - „Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land hat sich bei uns, also der Polizei, darüber beschwert, dass das Verhalten in und am Schulbus immer schlimmer wird“, sagt Nadin Hesse. Sie ist Regionalbereichsbeamtin der Polizei in Gommern (Jerichower Land) und nun in einem besonderen Einsatz unterwegs.

Mit einem offiziellen Schreiben ist die NJL mit der Bitte an die Polizei herangetreten, vermehrt Präventionsarbeit zu leisten, da nicht nur das Verhalten der Schüler an sich problematisch sei, sondern es auch verstärkt zu Vandalismus in Schulbussen kommt, so Nadin Hesse.

Auch ohne Schreiben der NJL vor Ort

„Daher versuchen wir jetzt vermehrt, schon die Grundschüler noch besser dafür zu sensibilisieren, wie man sich richtig verhält, wenn man den Schulbus nutzt. Dazu nutzen wir in unseren Informations- und Präventionsangeboten in den Schulen, die wir regelmäßig durchführen, vermehrt Ich-Botschaften“, erläutert die Beamtin weiter.

„Wir fragen die Kinder: Was stört euch? Was könnte besser sein? So erfahren wir von ihnen, ohne dass sie jemanden benennen sollen, wo vielleicht die NJL nochmal nachjustieren könnte oder wo wir als Polizei nochmal nachhaken müssten“, so Nadin Hesse.

Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land organisiert den öffentlichen Busverkehr im Landkreis. Immer öfter wird das Verhalten von Fahrgästen bemängelt. Symbolfoto: Marco Papritz

Genau zu einer solchen Veranstaltung war Nadin Hesse diese Woche in der Grundschule „Am Weinberg“. Die vier zweiten Klassen wurden nochmals umfänglich zum richtigen Verhalten beim Schulbusfahren unterrichtet.

„Auch ohne das Schreiben der NJL wäre ich hier gewesen. Wir führen die Veranstaltungen rund um das Thema Busfahren sowohl einmal im Jahr praktisch für die ersten Klassen durch, und dann nochmals als Auffrischung für die zweiten Klassen theoretisch“, erläutert Gommerns Regionalbereichsbeamtin.

Beim Thema geht es auch um Sicherheit

Und so drehte es sich in einer Schulstunde mal nicht um Deutsch oder Mathe, sondern um die Sicherheit im Schulbusverkehr. Nadin Hesse frischte das in der ersten Klasse erworbene Wissen auf – locker, aber immer darauf bedacht, dass auch jeder aufpasste. Für Späße ist das Thema zu ernst, schließlich geht es um Sicherheit.

Die Kinder machten fleißig mit und beantworteten die Fragen fast immer richtig. Wenn nicht, gab es ja Nadin Hesse, die kindgerecht mit viel Infomaterial dafür sorgte, dass die Kinder demnächst noch viel sicherer und besser ihren Schulweg mit dem Bus meistern werden. Insgesamt 100 Schüler der vier zweiten Klassen erhielten somit eine Auffrischung ihres Wissens.

Nadin Hesse bald wieder an der Grundschule sein. Am 5. Oktober 2023 geht es dann nicht ums Busfahren, sondern um das Fahrradfahren. Die Fahrradprüfungen für die 3. und 4. Klassen stehen dann an.