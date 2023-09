Die Burger Parkanlagen wurden 2022 mit drei modernen Toilettenanlagen ausgestattet. Die Benutzung soll jetzt teurer werden. Die Stadt will auf Kosten für Vandalismus und Reparaturen reagieren. Was kommt auf die Bürger zu?

Vandalismus und Reparaturen in Burg: Toilettenbenutzung in Parks soll teurer werden

Burg - Mehr als ein Jahr sind die neuen Toilettenanlagen am Goethepark, im Flickschupark und auf dem Weinberg in Betrieb. Jetzt steht fest: Sie werden zwar rege aufgesucht, die Nutzung mit jeweils 50 Cent ist allerdings nicht kostendeckend. Außerdem: Bereits in den ersten Monaten wurden die Geldeinwurfschlitze manipuliert und beschädigt. Hinzu kommt der Vandalismus an den Objekten, der die Stadt Geld kostet.

Jetzt soll der jeweilige Toilettengang teurer und einen Euro kosten. Einen entsprechenden Beschluss muss der Finanzausschuss des Stadtrates fassen. Angesichts der prekären Finanzlage gilt eine Zustimmung als sicher. „Leider werden die Anlagen immer wieder beschädigt“, konstatiert auch der Ausschussvorsitzende Otto Voigt (SPD). Und: Allein für die tägliche Reinigung sind pro Container knapp 1500 Euro im Monat nötig.

Land förderte Investition

Die Stadt konnte die modernen, so genannten City-WCs beschaffen, weil das Land vor zwei Jahren Zuschüsse aus der Tourismusförderung bereitgestellt hatte. Insgesamt wurden in die drei Toiletten rund 455 000 Euro investiert, wobei sich der Eigenanteil auf knapp 72 000 Euro beläuft. Die hohe Fördersumme von mehr als 90 Prozent sei für die Stadt auch ein Anreiz gewesen, das Projekt umzusetzen, so Fachbereichsleiterin Sonnhild Noack.

Für die Stadt sind die öffentlichen Sanitäranlagen trotz allem wichtig – für Veranstaltungen sowie Einwohner und Besucher, die durch die Parkanlagen schlendern wollen. „Wenn wir schon für Burg und die Grünanlagen werben und Führungen anbieten, müssen wir auch entsprechende Toiletten vorhalten“, betont Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Und die sind durchaus modern und mit viel Elektronik ausgestattet. Die regelt unter anderem den Wasserverbrauch, Papierspender oder die Reinigung.

Das WC am Bahnhofsvorplatz gegenüber dem Bahnhofsgebäude kann auch von Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) genutzt werden. Vor der Installation wurde vielfach kritisiert, dass mit dem Umbau des Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB) keine neuen WC-Anlagen mit eingeplant wurden. Das und die Tatsache, dass sich die Anschlüsse der Toiletten über viele Monate hingezogen hatte, sorgte im zurückliegenden Jahr für viele Leserreaktionen.