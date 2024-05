Konrad Zahn, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde, ist mit dem Verdientkreuz am Bande ausgezeichnet worden.

Magdeburg/Gommern. - Dem Gommeraner Konrad Zahn wurde in der Staatskanzlei Magdeburg von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff das Verdienstkreuz am Bande, gemeinhin als Bundesverdienstorden bezeichnet, in einer feierlichen Zeremonie überreicht. Verliehen wird der Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.