Warnstreik im ÖPNV Verdi ruft zum Warnstreik auf: In der Börde bleiben die Busse stehen

Die Gewerkschaft ver.di ruft im aktuellen Tarifstreit zu einem Warnstreik am Freitag (6. Juni) auf. Beim Verkehrsbetrieb BördeBus steht der Betrieb am Freitag deshalb still.