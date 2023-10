Seit Mitte Juli 2023 ist die Möckerner Straße in Königsborn vollgesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Das ist der aktuelle Stand.

B 246 in Königsborn: Ende der Vollsperrung in Sicht

Bauarbeiten in Königsborn: Die Möckerner Straße (B246) hat jetzt neuen Belag bekommen.

Königsborn - Die grundhafte Sanierung der Möckerner Straße in Königsborn (B246) nahe der B1 ist in vollem Gange. Jetzt hat die Straße einen neuen Belag bekommen. Während des Asphalteinbaus konnten die Grundstücke nur über den Neuen Weg und die Friedensstraße in Richtung Bahnübergang verlassen werden.