Verkehr: Zwischen Deichstraße und Markt gibt es viele Gefahren

Deichstraße und Markt in Burg sind – trotz Tempo 30 – Verkehrsknotenpunkte mit Gefahren. Vor allem Fußgänger und Radfahrer erleben nahezu täglich brenzlige Situationen. Für Menschen mit Behinderungen ist es zuweilen noch schlimmer.

Die Verkehrssituation in der Deichstraße bespricht Bürgermeister Philipp Stark (l.) gemeinsam mit Wolfgang Meyer sowie Elke Fenger-Schwindack und Ehemann Peter während eines Rundgangs.

Burg - Die Landesgartenschau (Laga) machte 2018 ausnahmsweise möglich, was außerhalb des Landesfestes zu normalen Zeiten mit einzuhaltenden Vorschriften, Vorgaben und Gesetzen sonst unmöglich scheint – dass Fußgänger und Radfahrer den Breiten Weg am Markt 1 gefahrlos und mit normalem Puls überqueren können. Vorübergehend konnte dafür eine Ampel aufgestellt werden. Die ist seit Langem wieder abgebaut und jeder, ob Alt oder Jung, muss sich mehrmals und ohne zu zögern vergewissern, wenn er, von der Deichstraße kommend, über die Fahrbahn will. Geht das nicht anders?