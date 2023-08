Mit Video: Lkw bleibt an Verkehrsinsel am Markt in Burg stecken

Burg - Nach dem Unfall auf der A2 ist die Autobahn auch am Tag danach noch voll gesperrt. Es wird großräumig umgeleitet. Aber nicht alle nehmen das ausgeschilderte Umleitungsangebot an.

So ist in Burg ein verstärkter Lkw-Verkehr festzustellen. Einige Brummi-Fahrer wollen den kürzesten Weg finden - vertrauen dabei auf Google. Was vor allem in alten und historischen Städten wie Burg nicht immer funktioniert. Enge Straßen und Einbahnstraßen machen das Unterfangen für Lkw-Fahrer quasi unmöglich.

Video: Burger Innenstadt zu eng für Laster (Kamera: Redaktion Burg, Schnitt: Christian Kadllubietz)

So blieb am am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ein ausländischer Schwerlast-Lkw auf dem Burger Markt stecken. Beim Versuch, die Verkehrsinsel mit dem Obelisken zu umfahren, kam er nicht mehr weiter. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer kümmerten sich nicht weiter um den Vorfall kümmerten, drückten sich am Lkw vorbei.

Beherzt griffen schließlich einige Passanten ein. Sie begannen, den Verkehr auf dem Breiten Weg zu regeln, so dass der Fahrer mit seinem Gespann zurücksetzen konnte. Nach einigen Versuchen gelang es ihm schließlich, das Hindernis zu umfahren. In einem spannenden Rückwärts-Mannöver schob er sich dann wieder zurück in den Breiten Weg. Gekonnt. Schließlich blieb alles unbeschadet.

Frank Altrath, einer der Verkehrshelfer, versteht die Reaktion der Autofahrer nicht: „So ein Egoismus! Man sieht doch, wenn einer feststeckt.“ Er vermutet hinter dem Problem ebenfalls die digitale Navigation. „Das weiß Google natürlich nicht, dass das hier so eng ist“, sagt er und deutet auf den Obelisten auf der Kreuzung Am Markt.