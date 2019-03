Am Freitagmittag hat ein Lininenbus in Gommern einen Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt. Symbolbild: Martin Rieß

In Gommern hat ein Busfahrer einen 70-jährigen Fahrradfahrer übersehen und angefahren.

Gommern (jl) l Am Freitagmittag hat ein Lininenbus in Gommern einen Fahrradfahrer angefahren. Der 44-jährige Fahrer eines Linienbusses wollte vom Netto-Parkplatz in Gommern nach rechts auf die Magdeburger Straße aufzufahren.

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, übersah der Busfahrer dabei einen von rechts kommenden 70-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenprall und verletzte sich leicht am Bein.