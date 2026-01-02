Ehemalige Schüler erinnern sich Verrückte Geschichte aus DDR-Zeiten: Geheimnis um Planetarium gelüftet

Vor mehr als 50 Jahren bekam Burg ein Planetarium. Aber nicht etwa laut Plan der DDR. Ehemalige Schüler erzählen, wie das teure Gerät nach Burg kam und vor allem: Wer es aufbaute. So viel sei verraten: Als der Techniker kam, stand es schon.