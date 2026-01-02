Ehemalige Schüler erinnern sich Verrückte Geschichte aus DDR-Zeiten: Geheimnis um Planetarium gelüftet
Vor mehr als 50 Jahren bekam Burg ein Planetarium. Aber nicht etwa laut Plan der DDR. Ehemalige Schüler erzählen, wie das teure Gerät nach Burg kam und vor allem: Wer es aufbaute. So viel sei verraten: Als der Techniker kam, stand es schon.
Burg - Seit mehr als einem halben Jahrhundert verrichtet es seinen Dienst und funktioniert noch immer tadellos. Die Rede ist vom Burger Planetarium. Das Markenprodukt von Carl Zeiss projiziert zuverlässig Hunderte Sterne an die Decke des Planetariums auf der Einsteinschule.